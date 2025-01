Lazio, ripartono gli allenamenti l Ibrahimovic in gruppo a Formello

Pomeriggio di allenamenti a Formello. Infatti – come riportato da LaLaziosiamonoi – Baroni è a lavoro per preparare la squadra per il match contro il Verona – sua ex squadra – che si giocherà la prossima domenica alle 18.

Lazio – Verona, i rientri e le assenze

Oltra a Gila, Zaccagni e Castellanos – squalificati conto il como- la Lazio dovrebbe ritrovare anche Noslin e Pedro.

Niente da fare invece per Patric, Vecino e Lazzari ancora fuori per infortunio.

Formello, primo allenamento per Ibrahimovic

Inoltre, la seduta di oggi rappresenta il primo allenamento in biancoceleste per il tedesco che potrebbe esordire in Serie A proprio contro il Verona.