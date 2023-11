A pochi giorni dal derby capitolino tra Lazio-Roma, ecco tutti i precedenti della gara tra le due squadre. Una stracittadina non può mai essere considerata una partita come le altre e tra ex in campo e la grande rivalità tra Maurizio Sarri e José Mourinho, c’è da attendersi un grande spettacolo come anche tra le due tifoserie che faranno dell’Olimpico una bolgia.

Lazio-Roma i precedenti

Domenica sera si disputerà il 181°derby complessivo, e il 151° per quanto riguarda il campionato e il bilancio è il seguente: 56 vittorie Roma contro le 42 della squadra di Sarri.

In casa la Lazio conduce però gli ultimi sei derby visto le 4 vittorie e i due pareggi. L’ultimo successo giallorosso risale al 4 dicembre 2016 davanti al pubblico laziale, con gol di Strootman e Nainggolan.