Paulo Dybala resta il giocatore di maggior talento della Roma e come dice Mourinho “c’è una Roma con e una senza Dybala”. I contatti per il rinnovo vanno avanti da mesi per un contratto che vede la scadenza nel 2025 ma nulla di concreto è sembrato muoversi. La Joya non ha apprezzato il comportamento dei Friedkin che gli avevano promesso un aumento dell’ingaggio.

Il pensiero della Joya sull’Arabia

Ecco quindi che i club arabi sono pronti a farsi avanti e proporre contratti economicamente importanti all’argentino. L’ex Juve, però, non vorrebbe muoversi dalla Capitale perché tiene particolarmente a cuore i colori giallorossi e ha rispetto per i suoi tifosi.