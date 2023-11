Dopo aver collezionato 9 punti nel girone G di Europa League, arriva la prima battuta d’arresto per la squadra di Josè Mourinho, che viene sconfitta per 2 a 0 dallo Slavia Praga. Dopo uno 0-0 deludente nel primo tempo, viste le poche azioni da parte di entrambe le squadre anche se i padroni di casa hanno fatto sentire subito la loro voglia di vincere, la ripresa è apparsa totalmente differente.

Brutta Roma, per il derby servirà di più

Male l’attacco giallorosso con la coppia Lukaku-Belotti nulla per oltre 60′ e non sono bastati i cambi fatti da Josè Mourinho ovvero Renato Sanches, Dybala e Cristante. La gara la sblocca così al 50′ lo Slavia Praga con la rete di Jurecka, che batte sia N’Dicka che Svilar. Non è finita qua però perchè per arrivare primi nel girone bisognare fare un’altra rete e proprio in vista di questo la squadra di Trpišovský trova il raddoppio al 74′ con Masopust che costa il primato alla squadra giallorossa. Nel finale la squadra di Mourinho rischia di subire un’altra rete che poteva costare molto cara alla Roma, che ora attende il derby di domenica contro la Lazio.