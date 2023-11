Romelu Lukaku è pronto ad eguagliare il record di Francesco Totti: il belga, infatti, ha segnato in tutte e tre le partite iniziali del girone d’andata di Europa League. Solo la leggenda giallorossa ha fatto meglio, segnando nelle prime quattro sfide dei preliminari del 2009. Statistica che potrebbe cambiare stasera, quando la Roma scenderà in campo contro lo Slavia Praga. Il club capitolino vorrebbe blindare già in quest’occasione la qualificazione, affidandosi proprio allo strapotere fisico del centravanti belga. Stasera, quindi, Lukaku potrebbe raggiungere un nuovo traguardo, pur sempre statistico, nella sua carriera.

Gli altri record giallorossi

Due, però, sono gli attaccanti giallorossi che detengono il record per aver segnato cinque reti in altrettante gare, seppur non iniziali, consecutivamente: Edin Dzeko (2017-2018) e Rudi Voeller (1990-1991).