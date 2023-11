Intervenuto in conferenza stampa, Michal Tomic, centrocampista dello Slavia Praga, ha parlato in vista della partita di domani.

Tomic: “Non pensiamo alla qualificazione”

El Shaarawy è in grande forma.

“Ci prepariamo non su un giocatore ma per tutta la squadra. Conosciamo le loro qualità e i loro punti deboli. Siamo concentrati sulla gara di domani, non sulla qualificazione”.

Per voi sarà una grande gara, per la Roma di meno anche perché avrà il derby domenica. Come vi sentite?

“Per noi è una gara importante e vogliamo dare tutto. Abbiamo molta voglia di giocare e fare il nostro gioco. La Roma è una squadra di alta qualità quindi siamo preparati”.

Come si prepara una partita contro un giocatore del calibro di Lukaku?

“Sono tutti giocatori pericolosi nella Roma, dovremmo essere bravi in difesa. Loro sono molti veloci, come anche El Shaarawy. Domani noi vogliamo anche segnare”.

L’ultima partita persa con il Viktoria Plzeň?

“Nel secondo tempo abbiamo fatto malissimo, non avevamo nessuna emozione sembrava. Queste cose non si devono ripetere, tutte le gare sono importanti”.