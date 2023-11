La Roma è pronta a tornare in Europa e questa volta per chiudere in conti. I giallorossi sfideranno lo Slavia Praga in trasferta, ma una vittoria significherebbe per Muorinho affrontare le ultime due giornate con tranquillità e serenità senza dove rischiare qualcuno, per pensare di netto al campionato. Domani ci sarà un ampio turn over in vista del derby, ed il tecnico lusitano si aspetta di chiudere subito il match. Il match ara trasmesso da Sky Sport.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

Slavia Praga (3-4-3): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dumitrescu; Masopust, van Buren, Schranz. All. Jindrich Trpisovsky.

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, N’Dicka; Çelik, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. José Mourinho