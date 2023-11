Calciomercato Roma, i giallorossi studiano Gudmundsson | L’islandese sogna una big

La Roma di José Mourinho sembra essere interessata a un giocatore che, ora più che mai, si sta rivelando un pilastro della squadra per la quale sta giocando. Il giocatore in questione è Albert Gudmundsson, attualmente in forza al Genoa. Secondo le parole del giornalista di Relevo Matteo Moretto: “Il centrocampista islandese sarebbe pronto al rinnovo con il suo club, ma, dall’altra parte, Roma e Tottenham osservano la situazione per giugno”.

Gudmundsson | l’Islandese che piace alla Roma

Albert Gudmundsson è un atleta che può ricoprire il ruolo di centrocampista, alle spalle delle punte, e quello di attaccante. L’islandese è dotato di buona velocità nei passaggi e nei tiri, e anche di buona tecnica. Gudmundsson si è messo in luce in Eredivisie, prima con l’AZ Alkmaar e poi anche divenendo campione di Olanda con il PSV Eindhoven nella stagione 2017-18. Oggigiorno il giovane di Reykjavík è uno dei punti di forza del Genoa Cricket and Football Club allenato da Alberto Gilardino.