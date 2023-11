Dopo le gare di ieri torna la sfida di Coppa Italia, oggi si torna in campo con la sfida tra Nesta e Gilardino, che in vista del campionato opta per il turnover.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Leali; Bani, Vogliacco, Matturro; De Winter, Thorsby, Badelj, Kutlu, Haps; Ekuban, Puscas. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Martinez, Sommariva, Dragusin, Sabelli, Martin, Vasquez, Strootman, Galdames, Frendrup, Malinovskyi, Fini, Bornosuzov, Gudmundsson. Indisponibili: Messias, Jagiello, Retegui, Hefti. Squalificati: -.

REGGIANA (4-3-1-2): Satalino; Fiamozzi, Rozzio, Marcandalli, Libutti; Crnigoj, Da Riva, Bianco; Portanova; Lanini, Gondo. Allenatore: Nesta. A disposizione: Sposito, Bardi, Pieragnolo, Melegoni, Shaibu, Djamanca, Cigarini, Girma, Nardi, Antiste. Indisponibili: Vido, Vergara, Romagna, Pettinari, Sampirisi, Pajac, Szyminski, Kabashi. Squalificati: -.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina

Assistenti: Vivenzi-Bitonti

IV uomo: Ghersini

Var: Marini

Avar: Longo