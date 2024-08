Lazio, Rovella out contro il Southampton

Lazio, piccolo stop per il centrocampista

È tutto pronto al St. Mary’s Stadium per la penultima amichevole precampionato della nuova Lazio targata Baroni, la quale affronterà i padroni di casa del Southampton, con fischio d’inizio alle 20:30. L’ex tecnico dell’ Hellas riabbraccia Gila, non risolvendo però del tutto i problemi in infermeria dei biancocelesti. Come scritto dal “Corriere Dello Sport” e successivamente riportato da “Tuttomercatoweb.com”, infatti Nicolò Rovella si sarebbe fermato nella giornata di lunedì per un problema alla caviglia. Il centrocampista classe 2001 lunedì stesso avrebbe fatto dei controlli a a Villa Mafalda, dai quali si sarebbe evidenziata una leggera distorsione. Il talentino ex Juve e Monza avrebbe comunque deciso di partire con la squadra ma difficilmente Baroni lo rischierà, piuttosto sembrerebbe orientato ad optare per Danilo Cataldi in regia. Dopo la gara di oggi la Lazio volerà in Spagna per affrontare il Cadice, e anche in questa occasione sarà improbabile vedere Nicolò Rovella dato che l’esordio in campionato del 18 agosto si avvicina e nessuno vuole rischiare infortuni peggiori. Le condizioni del mediano verranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.