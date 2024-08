Lazio, si ferma Rovella: le ultime sulle sue condizioni

Baroni in ansia per Rovella: le condizioni del centrocampista

Nicolò Rovella è stato l’unico a non essersi allenato ieri mattina prima di recarsi in Inghilterra per l’ultima amichevole contro il Southampton. Il centrocampista si era già fermato lunedì pomeriggio per un problema alla caviglia.

Lazio, le condizioni di Rovella

Secondo il “Corriere dello Sport”, il numero 6 biancoceleste avrebbe una piccola distorsione, che dovrà essere curata nei prossimi giorni. L’ex bianconero, però, ha viaggiato con la squadra fino in Inghilterra, ma difficilmente giocherà. Dopo l’amichevole, la Lazio si recherà in Spagna per affrontare il Cadice senza tornare in Italia. Nel frattempo, le condizioni di Rovella saranno tenute sotto controllo, anche perché a breve ci sarà l’esordio in campionato contro il Venezia previsto per il 18 agosto.