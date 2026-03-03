Lazio, Sarri al bivio: la Coppa Italia “l’unica” salvezza

Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
LA DELUSIONE DI MAURIZIO SARRI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La stagione della Lazio è stata già segnata prima del suo inizio, quando il mercato estivo è stato bloccato. Seppur sbloccato lo scorso gennaio, la società non ha fatto mosse migliori, vendendo i giocatori più importanti per fare cassa. Attualmente, l’unica speranza per il futuro, è la Coppa Italia. Domani i biancocelesti affronteranno l’Atalanta per le semifinali. Maurizio Sarri è ad un bivio.

Lazio, Sarri al bivio a fine stagione

La Lazio è arrivata a marzo senza alcuna speranza per la prossima stagione. La vittoria della Coppa Italia aiuterebbe la squadra a giocare la prossima Europa League, questo aiuterebbe la società, a livello economico, e il tecnico ad avere ragioni per restare, ma soprattutto a non concludere una stagione in totale fallimento. Ad oggi la squadra è stanca, spenta, senza forze e senza alcun entusiasmo. In questo modo è difficile ottenere qualcosa, ma l’allenatore farà di tutto per spronare i suoi giocatori a lottare anche se ha dichiarato che nello spogliatoio non c’è entusiasmo e non ci sono leader che spingono.

Oltre al futuro della Lazio, c’è anche quello di Maurizio Sarri. Al momento c’è un contratto che dura fino al 2028 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Per la Lazio è un grande sacrificio. Sarri è rimasto nonostante tutto per amore della tifoseria e della squadra. A fine stagione si ritroverà ad un bivio e potrebbe lasciare Formello per un contratto migliore. 

