Como-Inter, probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita in tv

Torna la Coppa Italia con la prima gara delle semifinali. Questa sera alle ore 21 andrà in scena Como-Inter. La gara al Giuseppe Senigallia di Como verrà arbitrata da Di Bello.

Como-Inter, probabili formazioni

Il Como continua ad essere una delle piccole realtà più belle ed interessanti di questi ultimi anni. La formazione guidata da Fabregas ha collezionato vittorie contro le squadre più forti ed importanti della Serie A. Quest’anno i comaschi sono arrivati alle semifinali di Coppa Italia e hanno intenzione di fare la storia, non sarà facile per i nerazzurri confrontarsi con loro.

L’Inter arriva da una lunga serie di vittorie a parte il blackout vissuto tra andata e ritorno dei Playoff di Champions League. La formazione di Chivu ha tra gli obiettivi proprio la vittoria della Coppa Italia oltre che dello scudetto. Questa sera al Senigallia i nerazzurri proveranno a vincere in ogni modo.

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter è in programma oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

Como-Inter, dove vederla in tv

Como-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMed

