Destini incrociati quelli di Maurizio Sarri e Rafa Benitez. I due ex allenatori del Napoli si sono ritrovati liberi dagli incarichi nello stesso giorno. Mentre lo spagnolo è stato esonerato perché il suo Celta Vigo è penultimo in classifica, il napoletano, invece, si è dimesso dalla Lazio per una serie di ragioni. Il Napoli cerca un allenatore per la nuova stagione, il tecnico toscano d’adozione si piazza subito primo in lista. Anche Benitez ha la stima di AdL.

Lazio, Sarri già pronto per un futuro a Napoli?

I giornali ipotizzano già per un ritorno di Sarri a Napoli. Il Mattino dà per certo un suo piazzamento da primo in lista per il dopo-Calzona. Il Comandante, che ieri ha presentato le dimissioni alla Lazio, dopo una deludente sconfitta contro l’Udinese, avrà bisogno di una nuova sfida nella prossima stagione. L’ultima decisione spetta al patron De Laurentiis. Il passato non è stato sempre semplice lavorare insieme. Sarri, d’altra parte, ha bisogno di un po’ di riposo, ma Napoli resta nel suo cuore e lui è nel cuore del presidente. Sarri può tornare a Napoli, è un’opzione concreta ma le valutazioni verranno fatte tra qualche mese e solo dopo aver capito l’impatto ed i risultati di Calzona, al momento altalenanti.