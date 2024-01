Lazio, tra dubbi e certezze sorride Sarri: il punto sugli infortunati

Buone notizie per il tecnico toscano in vista della trasferta di Udine

Il 2023 della Lazio ha avuto tanti alti e bassi tra la seconda parte della scorsa stagione e l’inizio di questa. Il 2024 va introdotto con un altro piglio rispetto a questi primi mesi della stagione e per farlo dovrà battere l’Udinese. Buone notizie per Sarri che vede tornare a disposizione Alessio Romagnoli dopo la distrazione al polpaccio così come Pellegrini che non ha subìto nulla di serio contro il Frosinone.

Le condizioni di Immobile e Luis Alberto

Chi non ce la farà probabilmente sono Immobile e Luis Alberto. Il centravanti non ha ancora recuperato dall’infortunio e quasi sicuramente salterà la sfida della Dacia Arena mentre ci sono delle speranze di vedere il centrocampista spagnolo almeno tra i convocati per la trasferta ma ancora non si è allenato in gruppo.