Mercato low cost per i biancocelesti?

Nelle ultime stagioni la Lazio ha spesso deluso nel mercato di riparazione, in questa stagione i tifosi si aspettano qualcosa in più dalla società per poter lottare per le zone alte della classifica. Al momento tanti nomi e molte smentite, un mercato che al momento si preannuncia low cost e senza grandi colpi. Si parla del possibile ritorno nella capitale di Romulo, il jolly già in passato ha vestito la maglia biancoceleste, ma sarà sufficiente per rinforzare la rosa e lottare per grandi obiettivi? Questa la grande domanda dei tifosi.