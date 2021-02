Lazio, sorpresa di Lotito alla squadra | Obiettivo Champions

Super premio da 3 milioni di euro per il passaggio del turno in Champions

Il patron Lotito non teme il Bayern Monaco, il numero 1 della Lazio avrebbe promesso un premio da 3 milioni di euro alla squadra in caso di passaggio del turno contro il Bayern Monaco. Un incentivo, come riporta il Messaggero, per proseguire il cammino in Europa. Una sorpresa targata Lotito che arriva dopo il pagamento anticipato degli stipendi. Aria nuova in casa biancoceleste. Passaggio del turno che economicamente significa molto per le casse di un club, e in un momento come condizionato dall’emergenza Covid e stadi vuoi soldi che valgono doppio.