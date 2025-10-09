La società della Lazio è in attesa del verdetto che a novembre la nuova commissione di garanzia emetterà per quanto riguarda il mercato di gennaio. Lotito e il suo staff si ritroveranno davanti ad uno di questi due gli scenari: lo sblocco totale, che permetterebbe di operare liberamente sul mercato, oppure un mercato non totalmente libero, ma vincolato e di muoversi a saldo zero. Intanto si pensano ai primi passi da fare.

Lazio, servono rinforzi a Sarri: Fabbian e Karetsas nel mirino

Il primo passo da fare per la società sarà quello di muoversi in virtù delle esigenze di Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti ha già fissato le priorità: servono due rinforzi, il primo a centrocampo, reparto rimasto scoperto dopo l’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista.

Sarri e il diesse Fabiani hanno già preso in considerazione diversi giocatori da poter portare a Formello. Tra i profili seguiti nei mesi scorsi c’era Giovanni Fabbian, ma le richieste economiche del Bologna sono altissime, questo rischia una frenata dai laziali. I felsinei hanno reso l’affare complicato, ma i biancocelesti continueranno a trattare e a provare di trovare una trattativa giusta con i bolognesi. Nel mirino degli Aquilotti ci è finito anche il talento del Genk, Karetsas. Il classe 2007 è un talento di grande prospettiva, il cui valore però è salito rapidamente negli ultimi mesi. In attesa di conoscere meglio i , la società biancoceleste dovrà quindi valutare piste alternative per consegnare al tecnico la mezzala che invoca da tempo.