L’addio a Ciro Immobile spinge i biancocelesti a trovare un sostituto che sia all’altezza. La società capitolina ha inserito nel mirino Mason Greenwood già da diverse settimane, ma la trattativa non è mai stata semplice, soprattutto per l’inserimento del Marsiglia.

Lazio, si facilita la trattativa per Greenwood

E’ partito un vero e proprio testa a testa tra il club di Lotito e il Marsiglia per il calciatore 22enne di proprietà del Manchester United e reduce dal prestito al Getafe. A differenza dei laziali, i francesi hanno accelerato nella trattativa per l’esterno destro. Ma una frenata improvvisa per la trattativa con i transalpini, a causa delle parole del sindaco di Marsiglia relative alle vicende passate del calciatore inglese, potrebbe aiutare la Lazio. In questo modo la società italiana ha modo di sorpassare francesi nella trattativa.

L’ inglese diventerebbe il colpo per il dopo Immobile. Sia pure con un ruolo diverso visto che è un’ala. La prima offerta al Manchester United della Lazio è stata un’offerta da 20 milioni di euro con l’aggiunta del 50% sulla rivendita. Ottenendo anche l’ok del giocatore sulla destinazione.