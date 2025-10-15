Il mercato della Lazio inizia a definirsi anche dal punto di vista di uscite. La società di Formello si prepara alla sessione invernale, e uno dei primi nomi sulla lista dei possibili partenti è quello di Samuel Gigot.

Lazio, Gigot verso un ritorno in Francia

Il difensore francese, arrivato in capitale con grandi aspettative, non ha mai convinto appieno e non è tra i preferiti di Sarri, quindi potrebbe lasciare Formello già a gennaio. La società di Claudio Lotito, ha già dato via libera al diesse Fabiani per trovare una nuova sistemazione all’ex giocatore del Marsiglia.

L’idea della dirigenza di Formello è quella di cedere Gigot in prestito con obbligo di riscatto, una formula che permetterebbe di dilazionare l’eventuale cessione e liberare spazio nella rosa per un innesto più funzionale. Tuttavia, non sarà facile per la Lazio recuperare l’intero investimento fatto con il Marsiglia nel 2024 dal valore di circa 4 milioni di euro.

L’ex Genk aveva attirato l’interesse di diversi club arabi durante la scorsa estate, ma alla fine ha deciso di restare alla Lazio. Una decisione che purtroppo non è stata delle migliori perché lo spazio a disposizione è stato limitato. Attualmente il suo futuro potrebbe essere quello di un ritorno in Francia, campionato che conosce bene e dove ha ancora un buon mercato, anche se la pista araba potrebbe riaccendersi. La Lazio e Gigot sperano di trovare la giusta destinazione nella sessione di gennaio.