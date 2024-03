Lazio, Vranckx nel futuro: occasione di mercato?

Lazio, idea Vranckx per giugno

Aster Vranckx, ex Milan, è il nuovo nome per il centrocampo biancoceleste del futuro. Lazio, Napoli e i lo stesso club rossonero monitorano da vicino il calciatore belga, rimasto a Wolfsburg in questa stagione. Il calciatore è stato ad un passo dal passaggio alla Fiorentina nella scorsa estate.

Dunque, si apre un nuovo spiraglio verso la Serie A per Vranckx. Il centrocampista, in scadenza a giugno 2025, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato per diversi club di Serie A, tra cui la Lazio, nel prossimo giugno, secondo quanto riferisce TMW. I biancocelesti restano alla finestra e seguono attentamente la questione.