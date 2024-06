Le avversarie a Euro2024 vincono e convincono in amichevole | Che girone di ferro per l’Italia

Che il girone dell’Italia fosse complicato lo si sapeva già dai sorteggi ma gli azzurri sono gli unici a non aver vinto la prima amichevole pre Europeo. È vero anche che la caratura dell’avversario, ossia la Turchia, era decisamente diversa da quelle che hanno affrontato Albania, Spagna e Croazia. Gli uomini di Sylvinho hanno battuto ieri sera 3-1 l’Azerbaijan con le reti di Bajrami, Manaj e Laci e saranno la prima avversaria degli azzurri il 15 giugno a Dortmund.

Spagna e Croazia, quanta qualità

La Spagna è sicuramente la grande favorita del girone e ha battuto nella prima amichevole 5-0 l’Andorra anche se nelle qualificazioni al campionato europeo hanno perso solo una partita in terra scozzese. Lamine Yamal è il pericolo numero uno per gli azzurri vista la grande qualità e tecnica del talento del Barcellona. Poi non dimentichiamoci l’ex Serie A Alvaro Morata che aveva già segnato a Donnarumma nella semifinale di Euro2020 del momentaneo 1-1 che vide poi l’Italia avere la meglio ai rigori. L’altra squadra da tenere d’occhio è certamente la Croazia che quasi sempre, negli ultimi Mondiali e Europei, è arrivata almeno agli ottavi senza dimenticarci la finale persa con la Francia nel 2018 in Russia. Diversi nomi d’esperienza che hanno fatto la fortuna della Nazionale croata nell’ultimo decennio hanno lasciato il grande calcio per intraprendere altre strade come Perisic e Brozovic mentre Zlatko Dalic potrà ancora contare sul capitano Luka Modric e sulle certezze del Manchester City Kovacic e Gvardiol. La Croazia ha battuto la Macedonia del Nord per 3-0 in amichevole e sarà pronta a dare battaglia per superare il girone anche se alla prima partita affronterà subito la Spagna ma bisogna ricordarci che le migliori quattro terze su sei gironi avranno accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione.