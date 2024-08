Leao entra e salva il Milan (2-2) | Lazio, non bastano le reti Castellanos e Dia

Un pareggio che salva Fonseca e lascia un po’ di amaro in bocca a Baroni. Termina con un 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri che giocano una partita a due volti. La squadra di Fonseca parte subito forte e sblocca la gara all’8′ con un colpo di testa di Pavlovic che su calcio d’angolo batte Provedel. Saranno poche però le occasioni nel primo tempo per le due squadre nonostante l’intuizione di Baroni di schierare la coppia Dia-Castellanos dal primo minuto.

Lazio-Milan, i cambi salvano Fonseca

Sotto di un gol i biancocelesti vogliono ribaltarla e anche grazie ai cambi(Marusic e Isaksen per Tchaouna e Lazzari), la squadra di Baroni prima pareggia i conti con Castellanos al 62′ e 4 minuti più tardi passa in vantaggio con Dia, al suo primo gol in maglia biancoceleste. Non può finire così perchè la panchina di Fonseca così sarebbe a serio rischio. E allora ecco che l’allenatore portoghese inserisce Theo Hernandez, Musah, Abraham e Leao. Ed è proprio il calciatore ex Lille a pareggiare i conti grazie ad un’azione perfetta terminata dall’esterno portoghese. Le due squaadre ci provano nel finale anche se termina così la sfida dell’Olimpico che permette alle due squadre di respirare almeno un altro po’.