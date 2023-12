Queste le ultimissime per il match del Via del Mare tra il Lecce e il Bologna di Thiago Motta che insegue e sogna un posto in Europa.

Lecce-Bologna: le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Banda, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. T. Motta