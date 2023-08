Lecce-Como, le ultimissime sulle formazioni

Prima gara ufficiale per il nuovo Lecce targato D’Aversa, che ospita il Como nel primo turno di Coppa Italia al Via del Mare. Il tecnico ex Parma opta per il 4-3-3 composto da: Falcone tra i pali, Pongracic e Baschirotto al centro della difesa con Gendrey e Gallo sulle fasce; centrocampo rivoluzionato rispetto alla passata stagione con Rafia e Ramadani, ultimi acquisti, insieme a Joan González; attacco affidato ad Almqvist insieme a Strefezza e Banda.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Joan González; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa