Lecce-Inter, stakanovista Inzaghi: “Lautaro deve continuare così. Questa squadra può ancora migliorare”

Intervenuto a Dazn, Simone Inzaghi ha parlato della bella vittoria dei nerazzurri contro il Lecce.

Inzaghi: “C’è ancora tanto lavoro da fare”

Queste le parole del tecnico a Dazn:

“Lautaro è il più forte che ho allenato? Deve continuare così (ride, ndr). Sta avendo un percorso incredibile, è la fortuna di ogni allenatore avere giocatori così”

Immobile era a 27, Lautaro 22. Ce la fa ad arrivare a 36?

“Lo dirà il tempo, deve continuare a lavorare così. Avevo il dubbio tra lui e Arnautovic, dopo l’Atletico Arna ha avuto qualche problemino e anche la febbre. Ho deciso di partire con Lautaro e va bene così”

Altro clean sheet: è migliorabile questa Inter?

“Assolutamente sì. Mancano gli ultimi 3 mesi di campionato che sono i più importanti. Dobbiamo essere contenti del percorso ma dobbiamo guardare all’Atalanta. Ci sono tante partite, abbiamo bisogno di tutti i giocatori e stasera è arrivata la dimostrazione”

Tanto lavoro

“C’è tanto lavoro. Ho la fortuna di avere uno staff con me da più di 10 anni, ci conosciamo a memoria. Cerchiamo di lavorare tanto, abbiamo la fortuna di avere una società alle spalle che cerca di far andare le cose come vogliamo, ci sono giocatori con grande disponibilità. La più grossa soddisfazione è vedere giocatore come Bisseck, Asllani e Audero fare l’azione che porta al gol”

Ora è più tranquillo verso lo scudetto?

“No, sappiamo che mancano ancora tre mesi. Ci sono tantissime partite e tantissimi punti in palio, dobbiamo migliorarci. Sull’1-0 l’occasione di Blin dovevamo fare meglio, ci sarà motivo di vedere dove potersi migliorare. Era un campo difficile contro una squadra che fa bene in casa. Ed era una trasferta dopo la Champions”

Arnautovic e Sanchez hanno dato risposte?

“All’ambiente sì ma a me non servivano. Sanchez ha fatto una partita straordinaria, mi dispiace che non abbia fatto gol. E’ stato bravissimo, ha dimostrato di essere un campione”

Atalanta match point scudetto?

“No, assolutamente così. Dobbiamo rimanere concentrati, abbiamo recuperato bene le forze a gennaio. Oggi avevamo 6 assenti, l’obiettivo è vincere e cercare di non lasciare indietro giocatori importanti”

Mkhitaryan tolto perché ammonito?

“Gliel’ho detto quando è uscito dal campo. Klaassen e Buchanan erano già stati chiamati, sarebbe uscito ugualmente e non sarebbe andato in diffida. E’ fondamentale. L’ho tolto tardi? Dovevamo gestire fino alla fine le sostituzioni”