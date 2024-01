Lecce-Juventus, le UFFICIALI: Vlahovic e Yildiz in attacco. D’Aversa punta su Krstovic

Le scelte dei due tecnici per la sfida al Via del Mare

Il posticipo della 21ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sta per cominciare. I bianconeri hanno la possibilità di ottenere due vittorie contro i pugliesi e l’Empoli per presentarsi allo scontro diretto con l’Inter davanti in classifica. Allegri schiera Miretti al posto di Rabiot e Cambiaso e Kostic sulle fasce. D’Aversa, invece, risponde con il tridente Oudin-Krstovic-Almqvist.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri