Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita

Oggi torna la Serie A con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad aprire i giochi sarà il match Lecce-Napoli alle ore 18:30.

Lecce-Napoli, probabili formazioni

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria al Maradona contro l’Inter. La formazione di Antonio Conte, ex allenatore del Lecce, guida la classifica della Serie A insieme alla Roma con 18 punti. Oggi il club azzurro sfida il Lecce al Via del Mare nella nona giornata di Serie A.

Il Lecce viaggia lentamente in Serie A, in classifica alloggia appena alla 16esima posizione a quota sei dopo aver perso in trasferta contro l’Udinese per 3-2 nell’ottava di campionato.

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. All. Conte

Dove vedere la partita

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.