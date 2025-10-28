Dramma in casa Inter: Josep Martinez investe un anziano, morto sul colpo

Josep Martinez coinvolto in un incidente

Come riporta sportmediaset: “Dramma questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo di 81 anni, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica, è stato investito dall’auto con cui il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, stava raggiungendo Appiano Gentile. L’impatto è stato devastante e, nonostante il calciatore si sia subito fermato per prestare soccorso e l’arrivo immediato dell’elisoccorso, di un’ambulanza e dei carabinieri, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo in carrozzina potrebbe aver avuto un malore e per questo avrebbe invaso la corsia su cui Martinez stava transitando in macchina. Il calciatore, illeso, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi pur essendo in evidente stato di shock.

La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e gli accertamenti di rito, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Sul posto è poi arrivato anche un pulmino della squadra, con a bordo altri compagni. I mezzi coinvolti del tragico incidente sono stati posti sotto sequestro”.