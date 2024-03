Lecce-Roma, i convocati: rosa al completo per Gotti

Sono questi i convocati di Gotti in vista della sfida di domani contro la Roma in programma alle 18 al Via Del Mare. Gara delicata per entrambe le squadre con quella di casa che recupera diversi titolari, a partire da Banda, come riportato dal sito ufficiale del Lecce.

Lecce-Roma, i convocati di Gotti:

PORTIERI

21. Brancolini

30. Falcone

40. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

13. Dorgu

23. Esposito

25. Gallo

17. Gendrey

5. Pongračić

59. Touba

12. Venuti

CENTROCAMPISTI

18. Berisha

29. Blin

16. Gonzalez

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani

ATTACCANTI

7. Almqvist

22. Banda

45. Burnete

9. Krstović

91. Piccoli

50. Pierotti

11. Sansone