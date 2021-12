Lega volley femminile, i risultati della dodicesima giornata

Novara fallisce l’aggancio in testa

Le ambizioni di Novara erano quelle di agganciare Conegliano, impegnata nella finale del Mondiale per Club (persa contro i turchi del Vakifbank). Scandicci si è però messa in mezzo sfoderando una grande prova e chiudendo la partita con un netto 3-0. Le ragazze di coach Barbolini sono state trascinate dalla schiacciatrice Natalia Pereira (14 punti) e dalla palleggiatrice Malinov (8 punti, oltre al lavoro di regia) e si confermano al quarto posto, ai piedi del podio. Novara deve invece subire l’aggancio di Monza che vince contro Vallefoglia con un netto 3-0 e con lo stesso risultato Trento si sbarazza di Roma. Tiratissima, invece, Cuneo-Perugia con i padroni di casa che si impongono al tie-break in rimonta, mentre Bergamo contro Firenze è stata rinviata per la positività al covid di 4 membri del gruppo squadra bergamasco.

Lega volley femminile, tutti i risultati della dodicesima giornata

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vero Volley Monza 0-3 (23-25 21-25 22-25)

Delta Despar Trentino – Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-23 25-15 25-22)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-2 (22-25 25-22 20-25 25-20 15-11)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17 25-21 25-22)

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze (rinviata per Covid)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (14-25 25-22 16-25 19-25)