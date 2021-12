Lega volley femminile, tredicesima giornata: programma e dirette tv

Ben 5 partite rinviate per Covid

Quello che doveva essere un Santo Stefano di festa e pieno di partite, sarà invece vuoto a causa del Covid. A causa della pandemia, infatti, sono state rinviate ben 5 delle 7 partite in programma nel tredicesimo e ultimo turno del girone di andata della serie A1 femminile. Rinviate le gare di Conegliano e Monza, tra le prime della classe Novara sarà regolarmente in campo contro Chieri. Dopo l’impresa europea a Mosca (vittoria contro la Dinamo per 3-0) Chirichella e compagne vogliono riprendere il filo anche in campionato, dopo aver perso contro Scandicci nell’ultimo fine settimana. L’altra gara in programma sarà invece tra Perugia e Casalmaggiore con i perugini, fanalino di coda, che vogliono raccogliere punti per muovere la classifica.

Lega volley femminile, programma e dirette tv della tredicesima giornata

Le partite saranno visibili sulla piattaforma Volleyballworld.tv

Domenica 26/12 ore 18:15

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini Fortinfissi Perugia – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Rinviate a data da destinarsi

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991

Vero Volley Monza – Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Savinio Del Bene Scandicci

Acqua&Sapone Roma Volley Club

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia