Leicester Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sonora sconfitta contro il Mancester City subita nel giorno di Santo Stefano, il Leicester vuole prontamente riscattarsi in Premier League. Vardy e compagni se la vedranno però con un’altra contender per il titolo, cioè il Liverpool che il 26 ha riposato e che vuole continuare a inseguire i citizens in cima alla classifica

Leicester Liverpool, le probabili formazioni

Leicester (3-4-3): Schmeichel; Castagne, Ndidi, Bertrand; Albrighton, Tielemans, Soumarè, Thomas; Barnes, Vardy, Maddison

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Thiago Alcántara, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Diogo Jota, Mané

Leicester Liverpool, i precedenti

In 15 scontri in casa del Leicester, le foxes hanno vinto 5 volte, il Liverpool 7 con 3 pareggi. L’anno scorso terminò con un 3-1 in favore dei padroni di casa con i gol di Vardy, Barnes e Maddison, mentre l’anno precedente il Liverpool calò un poker con Firmino (doppietta), Milner e Alexander Arnold a segno. Nella stagione 15/16, quella dello scudetto del Leicester, fu decisiva una doppietta di Vardy che consegnò agli uomini di Ranieri una vittoria di fondamentale importanza.

Leicester Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football