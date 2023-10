Lens-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Lens e Arsenal si sconteranno questa sera alle 21 in contemporanea con l’altra sfida del girone B, ovvero PSV-Siviglia, in occasione della seconda giornata di questa edizione di Champions League.

I Gunners sono partiti forte in campionato e in Champions, battendo il PSV 4-0, e ora vogliono dimostrare il loro ottimo stato fisico anche contro i francesi del Lens, che non stanno rispecchiando la grande stagione fatta lo scorso anno, in cui hanno anche sfiorato il titolo arrivando a un solo punto dal PSG.

Lens-Arsenal, probabili formazioni

Lens (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Machado; Sotoca, Fulgini; Wahi. Allenatore: Franck Haise

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Trossard, Nketiah, Jesus. Allenatore: Mikel Arteta

Lens-Arsenal, dove vederla

Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport e su Infinity+.