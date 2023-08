Tra poco scenderà in campo il suo Napoli, Marika Fruscio infiamma il popolo partenopeo e quello degli amanti del calcio con un video subito diventato virale. La bella giornalista di Top Calcio 24 rivive in un magic video la sua estate. Oggi la bella Marika tornerà in tv per commentare la sfida del suo Napoli e per parlare del campionato di Serie A.