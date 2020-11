Lille Milan, risultato, tabellino e highlights (1-1) | VIDEO

Lille Milan, cronaca, tabellino e highlights del match

Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match valido per la quarta giornata del gruppo H di Europa League disputato allo stadio ‘Pierre Mauroy’ di Villeneuve d’Ascq. Al vantaggio rossonero con Castillejo al 1′ della ripresa replica Bamba al 20′. Nell’altro match del girone lo Sparta Praga batte 4-1 il Celtic Glasgow. In classifica il Lille è al comando con 8 punti, uno in più del Milan e 2 in più dello Sparta Praga; fanalino di coda il Celtic a quota 1.

RETI: 46′ Castillejo, 65′ Bamba

LILLE (4-4-2): Maignan, Pied (78′ Djalo), Fonte, Botman, Mandava, Araujo (74′ Lihadji) , Xeka (63′ Soumaré) , André, Bamba, Yazici (63′ Ikonè), David. Non entrati: Karnezis, Chevalier, Yilmaz, Weah, Soumaoro, Niasse, Bradaric. Allenatore: Galtier.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma II, Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu (62′ Brahim Diaz), Hauge (78′ Krunic), Rebic (62′ Colombo). Non entrati: Tatarusanù, Donnarumma I, Calabria, Romagnoli, Conti, Kalulu, Maldini, Duarte, Kessie. Allenatore: Bonera.

AMMONITI: 12′ Pied, 29′ Xeka, 67′ Soumaré

ARBITRO: Pawson

