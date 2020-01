L’Inter batte il Napoli e agguanta la Juve (1-3)

Inter di nuovo in testa

I nerazzurri di Conte rispondono alla Juve con un 3 a 1 al San Paolo contro il Napoli. Lukaku, doppietta per lui, e il solito Lautaro Martinez trascinano l’Inter che conquista tre punti pesanti per la corsa scudetto. Inter e Juve di nuovo a braccetto in vetta, si prospetta un girone di ritorno al cardiopalma.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 1-3

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 5, Manolas 5, Hysaj 6 (36′ st Lozano sv), Mario Rui 6; Zielinski 6, Fabian Ruiz 5,5 (39′ st Llorente sv), Allan 6; Callejon 6, Milik 6,5, Insigne 6,5. A disp.: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes. All.: Gattuso 5,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6, De Vrij 7, Bastoni 6; Candreva 5,5, Gagliardini 6 (11′ st Barella 5,5), Brozovic 6.5, Vecino 6 (28′ st Sensi 5,5), Biraghi 6; Lukaku 8 (43′ st Borja Valero sv), Lautaro Martinez 7. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Politano, Sanchez, Esposito. All.: Conte 7

Arbitro: Doveri

Marcatori: 14′ e 33′ Lukaku (I), 39′ Milik (N), 17′ st Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Candreva (I), Barella (I), Esposito (I), Sensi (I), Skriniar (I)

Espulsi: –

Note: Ammonito Conte (I) per proteste

