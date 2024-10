L’Inter cala il poker a San Siro (4-0) | E c’è gloria anche per Arnautovic e Taremi

L'Inter va: in gol quasi tutti gli attaccanti

Grazie alle reti di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi, l’Inter batte con un secco 4-0 la Stella Rossa e conquista i primi 3 punti in Champions. Spettacolare la prima rete dell’ex Milan, che consente ai nerazzurri di passare in vantaggio. Dominato il secondo tempo e chiuso con la rete dell’attaccante austriaco, uno dei migliori in campo. Chiudono le marcature i due calciatori di Inzaghi che permettono all’Inter di portarsi a quota 4.

Inter-Stella Rossa, il tabellino:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (dal 19′ st Acerbi), Bastoni (dal 29′ st Bisseck); Dumfries, Zielinski, Calhanoglu (dal 25′ st Asllani), Mkhitaryan (dal 19′ st Frattesi), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (dal 19′ st Martinez). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Thuram, Martinez, Acerbi, Frattesi, Asllani, Bisseck, Dimarco, Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Djiga, Drkusic, Spajic, YW Seol; Elsnik, Krunic; Olayinka, Maksimovic (dal 24′ st Radonjic), Silas (dal 24′ st Duarte); Ndiaye (dal 24′ st L. Ilic). A disposizione: M. Ilic, Gutesa, Kanga, Katai, Bruno Duarte, Dalcio Gomes, Rodic, Lekovic, Felicio Milson, L. Ilic, Radonjic, Prusev. Allenatore: Vladan Milojevic

Reti: all’11’ pt Calhanoglu, al 15′ st Arnautovic, al 26′ st Lautaro, al 36′ st Taremi (rigore)

Ammonizioni: Mkhitaryan, Ndiaye, Elsnik

Recupero: 2′ pt, 5′ st