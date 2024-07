L’Inter ci prova, occasione Chiesa a parametro zero per il prossimo anno | La situazione

La vicenda Chiesa continua a tormentare il mercato della Juventus, con il calciatore che come è chiaro da mesi non ha accettato le varie proposte di rinnovo dai bianconeri sul quale si parla da un anno. Il confronto con Thiago Motta è stato significativo, per Chiesa non ci sarà spazio il prossimo anno in squadra. Non ci sarà in Germania dove è previsto il ritiro della Juventus per via dei giorni di permesso che si è preso per sposarsi come rivela il Corriere della Sera.

Inter-Chiesa, operazione complicata con la Juventus

Il calciatore è in vendita a un prezzo ovviamente al ribasso vista la scadenza di contratto tra un anno. Nello scorso mese si era fatta avanti la Roma con diversi sondaggi, ma successivamente ha virato su Soulè. C’è la possibilità del mercato all’estero, anche se l’Inter resta vigile sulla situazione in cui vorrebbe andare a prelevare l’attaccante a zero il prossimo anno facendo l’ennesimo colpo di mercato. La situazione è delicata e non sarà semplice, ma i nerazzurri vogliono provarci.