Napoli, pronto un maxi scambio con la Juve per Chiesa | I dettagli

Continua per la Juventus la telenovela legata a Federico Chiesa, sempre più destinato a lasciare il club in estate, ma senza ancora un’offerta ritenuta congrua da Giuntoli per lasciar partire l’ex Fiorentina, che non è nei piani di Thiago Motta che vorrebbe un giocatore che si addica maggiormente al suo stile di gioco.

Napoli, ADL pensa allo scambio Chiesa-Raspadori

In pole per l’esterno c’è la Roma, che ha in pugno un accordo verbale con i bianconeri ma non con il giocatore, che vorrebbe trasferirsi in una squadra che giocherà la Champions, ma, come riportato da Tuttosport, in queste ore ci starebbe pensando il Napoli, che nonostante l’esclusione dalle competizioni europee, potrebbe convincere il figlio di Enrico proponendogli un ingaggio maggiore.

