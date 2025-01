L’Inter risponde al Napoli, 3 a 1 all’Empoli per il duello scudetto

Inter, tre punti con l’Empoli per rispondere al Napoli

L’Inter non sbaglia con l’Empoli, a San Siro arrivano tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Vittoria fondamentale quella dei nerazzurri trascinati da capitan Lautaro Martinez. Un 3 a 1 che permette all’Inter di portarsi a tre lunghezze dalla capolista Napoli con una gara in meno. Una corsa scudetto apertissima, un campionato sempre più affascinante.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 3-1

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5 (40′ st Darmian sv), De Vrij 5,5, Carlos Augusto 6; Dumfries 7, Barella 6,5, Asllani 6,5, Zielinski 6 (24′ st Mkhitaryan 6), Dimarco 5,5 (32′ st Bastoni sv); Taremi 5 (24′ st Thuram 6,5), Lautaro 7 (32′ st Arnautovic 6,5). A disp.: Martinez, Calligaris, Acerbi, Frattesi, Buchanan, Palacios, De Pieri, Topalovic. All.: Farris 6,5.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez 5,5; De Sciglio 6 (21′ st Goglichidze 6), Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 5,5, Grassi 6,5 (28′ st Henderson 6), Maleh 5,5, Pezzella 5,5 (37′ st Sambia sv); Fazzini 5,5 (21′ st Esposito 6,5), Cacace 5 (37′ st Zurkowski sv); Colombo 5,5. A disp.: Perisan, Seghetti, Tosto, Marianucci, Asmussen, Konate. All.: D’Aversa 5,5.

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 10′ st Lautaro (I), 32′ st Dumfries (I), 39′ st Esposito (E), 44′ st Thuram (I)

Ammoniti: all. D’Aversa (E)

Espulsi: nessuno