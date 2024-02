L’Inter saluta la Youth League | I nerazzurri escono ai calci di rigore

Grazie all’eliminazione ai calci di rigore, l’Inter di Christian Chivu saluta la Youth League ai danni dell’Olympiacos Pireo, che batte i nerazzurri per 6-5. Diverse le occasioni per la squadra di Chivu che a 20 minuti dalla fine resta in 10. La squadra nerazzurra si ferma così per la terza volta agli spareggi e ai calci di rigore ancora una volta, come accaduto in passato.