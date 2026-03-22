L’Inter sbatte su De Gea, la Fiorentina strappa un punto (1-1)

Inter fermata dalla Fiorentina, il campionato si riapre

Non basta Esposito all’Inter di Chivu, il gol al 1′ del centravanti illude i nerazzurri. La formazione capolista non riesce a trovare il raddoppio, cala sensibilmente nella ripresa e subisce il pari di Ndour. Nel finale altra occasionissima per Esposito ma De Gea risponde da grande campione. Finisce 1 a 1 e il campionato si riapre ufficialmente, Milan a -6 e Napoli a -7, l’Inter non può più sbagliare e il prossimo turno affronterà la Roma.

Fiorentina-Inter 1-1: tabellino e marcatori

Marcatori: Esposito 1′, 77′ Ndour

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean.

A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye. Allenatore: Aleksandar Kolarov.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Dimarco 42′, Carlos Augusto 44, Brescianini 55′, Ndour 61′, Barella 62′, Kean 65′