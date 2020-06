Lautaro Martinez spinge il Barca su Neymar

Un mercato infuocato e tanti intrecci. Lautaro Martinez resta il sogno del Barcellona, ma il muro nerazzurro spinge il Barcellona a valutare alternative di lusso. I nerazzurri non mollano, per l’argentino chiedono venga pagata l’intera clausola rescissoria, ecco che i catalani valutano l’opzione alternativa che porta a Neymar. Altra trattativa di quelle difficili, che il Barca vuol tentare. Un colpo da 90 per far felice Messi, questo l’obiettivo dei blaugrana. Sarà Lautaro Martinez? Sarà Neymar? Non ci resta che attendere novità.