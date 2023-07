L’Inter spinge per Morata | Pronta l’offerta

In casa Inter si continua a fare di tutto per arrivare ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in cima alla lista dei pensieri di Marotta e Ausilio, che hanno individuato nell’ex Juventus il sostituto ideale di Lukaku. Le due parti non hanno ancora però trovato un accordo anche se il calciatore, cercato anche da Juventus e Roma, secondo quanto riportato da Sportmediaset, vuole l’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta prepara 17 milioni di euro