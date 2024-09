L’Inter vince a Udine con la doppietta di Lautaro (2-3) | Qualche rischio di troppo per la squadra di Inzaghi

Partita scoppiettante alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Inter, che si apre con il gol di Frattesi dopo 40 secondi di gioco su errore clamoroso di Okoye. L’Udinese di Runjiaic reagisce bene e macina gioco, e qualche occasione. Arriva meritatamente al gol del pareggio con Kabasele al 35′. L’Inter non ci sta e trova il nuovo vantaggio in chiusura di primo tempo con un gol di rapina, anche con un po’ di fortuna, di Lautaro Martinez, su assist di Dimarco. A inizio secondo tempo un’altra doccia fredda per l’Udinese che subisce ancora gol in avvio, ancora Lautaro Martinez. La squadra di Runjiaic però non si abbatte e cerca il gol per accorciare le distanze, che arriva con Lucca all’82’. Negli ultimi minuti l’Udinese spinge e Inzaghi corre ai ripari con qualche cambio, arrabbiatissimo per il gol di Lucca.

UDINESE: Okoye M. (Portiere), Kabasele C., Bijol J., Toure I., Ehizibue K., Lovric S. (dal 13′ st Ekkelenkamp J.), Karlstrom J., Zarraga O., Zemura J., Thauvin F., Davis K. (dal 14′ st Lucca L.). A disposizione: Abankwah J., Atta A., Bravo I., Brenner, Ebosse E., Ekkelenkamp J., Lucca L., Modesto R., Padelli D. (Portiere), Palma M., Sava R. (Portiere) Allenatore: Runjaic K..

INTER: Sommer Y. (Portiere), Bisseck Y., Acerbi F., Bastoni A., Darmian M., Frattesi D., Calhanoglu H., Mkhitaryan H., Dimarco F. (dal 19′ st Carlos Augusto), Martinez La., Thuram M.. A disposizione: Arnautovic M., Asllani K., Carlos Augusto, Correa J., de Vrij S., Di Gennaro R. (Portiere), Dumfries D., Martinez J. (Portiere), Palacios T., Pavard B., Taremi M., Zielinski P. Allenatore: Inzaghi S..

Reti: al 1′ pt Frattesi D. (Inter), al 35′ pt Kabasele C. (Udinese), al 45’+3 pt Martinez La. (Inter) , al 2′ st Martinez La. (Inter), al 37′ st Lucca L. (Inter)

Ammonizioni: al 26′ pt Karlstrom J. (Udinese).