Inter, Inzaghi punta su Lautaro per risollevare la sua Inter | “Il Toro” a caccia del primo gol in stagione

L’Inter sta attraversando uno dei periodi di maggiore difficoltà della gestione Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, uscito molto arrabbiato dopo il derby, sa che serve invertire la tendenza di questo avvio di campionato, dopo due vittorie, due pareggi e l’ultima sconfitta nel derby col Milan. E per farlo Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi ancora una volta al suo capitano, Lautaro Martinez, ancora alla ricerca del primo gol in campionato, dopo un periodo di appannamento fisico e mentale. Ma Inzaghi conosce le qualità del centravanti argentino e vuole insistere con lui, per permettergli di sbloccarsi e di iniziare a macinare numeri.

Lautaro si è inceppato, l’Inter ha rallentato con lui: altra chance da titolare con l’Udinese per “il Toro”

La parabola di Lautaro in questo avvio è simile a quella della sua Inter, apparsa un po’ bloccata e meno brillante di come siamo abituati a vederla. Ha avuto due lampi, contro Atalanta e Manchester City, probabilmente nelle due sfide più complesse della stagione, e questo per Inzaghi è un segnale. La sua squadra ha bisogno di motivazioni al massimo per rendere al massimo. Vuoi per una sorta di “appagamento” post-scudetto, vuoi per una condizione fisica non ottimale in alcuni dei giocatori chiave, l’Inter sta faticando, e così Lautaro Martinez. Che doveva partire dalla panchina, nella sfida contro l’Udinese, ma poi Inzaghi ci ha ripensato, per dargli la possibilità di trovare un gol che per lui sarebbe ossigeno.