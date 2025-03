L’Inter vola ai quarti di finale! Battuto il Feyenoord per 2-1

L’Inter supera il Feyenoord a San Siro e raggiunge i quarti di finale di UEFA Champions League. I nerazzurri affondano il doppio colpo agli olandesi, che si somma alle due reti di vantaggio del De Kuip. Inzaghi festeggia la duecentesima panchina con una vittoria e una qualificazione al prossimo turno.

Inter – Feyenoord, Thuram re di Coppa e Çalhanoğlu infallibile dal dischetto

Nerazzurri subito aggressivi, bramosi di vittoria e del passaggio alla fase successiva. All’8 è Thuram a mandare avanti la formazione di casa. Carlos Augusto serve il francese, che si accentra e calcia forte dove il portiere avversario non può arrivare. Seconda rete di fila in Europa per la punta dell’Inter. Pari Feyenoord al termine della prima frazione con Moder dal dischetto, arrivato da un rigore causato da un fallo di Çalhanoğlu. Tuttavia, il turco chiude la gara e la pratica nella ripresa, realizzando anch’egli dagli undici metri. Fallo ingenuo di Beelen su Taremi e massima punizione in favore della squadra di Inzaghi. Il numero 20 dell’Inter non lascia scampo al portiere e realizza il gol che decide la gara. L’Inter affronterà il Bayern Monaco.