L’Inter, sul versante mercato, si è focalizzata totalmente su Nico Paz. Il pressing per portare il giocatore ad Appiano Gentile, sorpassando la concorrenza e evitare che Como e Real Madrid facciano da ostacolo, è forte. A rendere tutto più semplice ci rende il vicepresidente Zanetti. Ieri sera Javier ha cenato insieme a Pablo Paz, papà di Nico.

Inter, Nico Paz sempre più vicino

Il fantasista del Como è nel mirino dell’Inter da mesi. Il vicepresidente della Beneamata conosce Pablo da una vita, quindi punta a sfruttare questo rapporto importante per portare il 21enne a Milano. I due hanno giocato insieme in nazionale argentina e hanno condiviso due eventi: all’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e il Mondiale del 1998 in Francia. Ieri hanno scambiato due chiacchiere al Botinero, il ristorante di Zanetti, e tra una portata di asado e un bicchiere di Malbec avranno parlato anche di Nico.

Il problema del suo passaggio all’Inter è la clausola, non basta il desiderio del giocatore. Il Como su Nico Paz ha chiuso l’acquisto del suo cartellino dal Real Madrid a titolo definitivo. La formula prevedeva un esborso da 6 milioni di euro e un 50% sulla futura rivendita in favore dei Blancos. Inoltre il club di Florentino Perez si è assicurato 3 anni di clausole di recompra con cifre a salire di anno in anno da 9, 10 e 11 milioni di euro ed esercitabili entro il 15 luglio di ogni annata. Il Real avrà sempre l’ultima parola nei discorsi fra i club o con il ri-acquisto pattuito. C’è solo un fattore che potrebbe negare alla società madrilena la prelazione ovvero la volontà forte di Nico Paz nel non voler tornare sotto contratto con il Real Madrid. Quindi dovrà essere lo stesso giocatore a convincere il Real e passare all’Inter.