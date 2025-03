Inter-Feyenoord, non sarà semplice per Inzaghi: diversi infortuni ma con Sommer in porta

I quarti di finale di Champions League non sono impossibili, ma per raggiungerli l’Inter dovrà battere il Feyenoord. Nel ritorno degli ottavi, a San Siro si parte sul 2-0 in favore dei nerazzurri in Olanda ma con la sfida contro l’Atalanta in campionato all’orizzonte che in qualche modo potrebbe condizionare le rotazioni di Simone Inzaghi. A mettersi contro sono sempre gli infortuni. Contro li olandesi non ci sarà Thuram.

Inter-Feyenoord, tanti infortuni anche contro gli olandesi

Contro gli olandesi la buona notizia è il rientro del portiere titolare, Sommer. Il giocatore è stato fuori qualche settimana, anche se il suo sostituto, Martinez, ha fatto bene. Thuram sta combattendo con un problema fisico da un mese, non si allena come prima e quando può aiuta la squadra, ma contro il Feyenoord potrebbe scendere in campo Taremi. Lavora concentrato e si è inserito nel gruppo, ma è un attaccante e sta cercando il gol. “Contro il Feyenoord può essere una bella occasione per lui” ha dichiarato Inzaghi.

Inzaghi, in conferenza stampa ha anche dichiarato: “De Vrij e Lautaro non si sono allenati in gruppo ma ho buone sensazioni, l’argentino ci sarà. Abbiamo Zielinski e neanche Correa ci sarà. L’infortunio di Zielinski non ci voleva”. Non sarà semplice affrontare gli olandesi, ma tutto il team sta lavorando per mettere in campo 11 titolari giusti e in forma.